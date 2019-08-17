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ليبيا تخطف الترتيب الأول بدورة الإصحاح البيئي في الصين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية سوق الجمعة عن فوز فريق الإصحاح البيئي التابع لها في الدورة التدريبية حول الغاز الحيوي والطاقات البديلة وحماية البيئة التي نضمتها الصين على مدار شهرين.

وأوضحت البلدية أن الفريق الليبي المشارك الذي ترأسه مدير مكتب الإصحاح البيئي ببلدية سوق الجمعة محمد قريفة تحصل على المرتبة الأولى من بين عشر دول شاركت في البرنامج التدريبي.

يُشار إلى أن الدورة التدريبية حول الغاز الحيوي والطاقات البديلة وحماية البيئة مُمولة من قبل وزارة الاقتصاد الصينية بتنظيم من قبل معهد “بيوما”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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