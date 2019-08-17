في تصريح يناقض الدور التركي.. أوغلو يؤكد على أهمية التسوية السلمية للوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

في تصريح متناقض مع دور بلاده في ليبيا أكد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اليوم السبت على أهمية التسوية السلمية للوضع في ليبيا داعيًا المجتمع الدولي أن يظهر موقفا موحدًا ومبدئيًا لوقف الاشتباكات.

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب أوغلو، يقول: ” في لقائنا مع نظيري الليبي طاهر سيالة، أكدنا على أهمية التسوية السلمية للقضية في ليبيا. يجب على المجتمع الدولي تبني موقف مبدئي لوقف الصراع في ليبيا”.

والتقى الوزير التركي مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا المفوض محمد سيالة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالعاصمة السودانية الخرطوم الذي يجرى اليوم بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.

وجاءت تصريحات أوغلو متناقضة مع الدور التركي العلني في تعزيز القتال في ليبيا من خلال مد حكومة الوفاق بالأسلحة والذخائر والطائرات لمواجهة الجيش الوطني الليبي الطامح إلى تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

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