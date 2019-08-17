بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء .. رئيس جهاز الأمن الداخلي يجري جولة ليلية لتفقد الأمن في بنغازي  

بنغازي 17 أغسطس 2019 (وال) – أجرى رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لمجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اللواء خليفة حسني ليل الثلاثاء جولة على التمركزات الأمنية في مدينة بنغازي بناء على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني القاضية بتفقد سير عمل الوحدات الأمنية المشتركة في تأمين المدينة.

وتجول رئيس الجهاز رفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي و مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء سالم الحصادي، على مختلف أماكن تمركزات القوات الأمنية في المدينة، باحثا آليات عمل قوة التأمين والحماية المستحدثة بجهاز الأمن الداخلي.

وتأكد السيد رئيس الجهاز من الانتشار الأمني المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية والشرطية في المدينة، مشددًا على ضرورة التقيد بتعليمات رئيس مجلس الوزراء القاضية بضرورة المجاهرة بالأمن والتواجد بمختلف شوارع وأزقة المدينة ومرافقها الحيوية.

وأكد رئيس الجهاز أن أي طلب للنجدة أو أي طارئ أمني سيتم التعامل معه من أقرب دورية تابعة للقوة قبل استدعائها لمختلف الوحدات عبر أجهزة اللاسلكي لضمان التدخل السريع في أي طارئ.

وثمن رئيس الجهاز عمل الوحدات الأمنية وعلي رأسها فرع جهاز الامن الداخلي (بنغازي)، مؤكدا على ضرورة الاستمرارية والجدية في تأمين المدينة ضمانا لعدم وقوع أية اختراقات بالخصوص. (وال – بنغازي)

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