بن شتوان يؤكد للقائد العام دعم وتأييد شركة الخليج العربى للقيادة العامة في مجهودها لتحريرالوطن

الرجمة 17 أغسطس 2019 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة رئيس لجنة الادارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم بن شتوان أحر التهانى والتبريكات باسمه وباسم جميع المستخدمين بشركة الخليج العربى للنفط بكافة الحقول والمواقع للقائد العام وكافة الجنود بالقوات المسلحة، مشيدًا بانتصارات القوات المسلحة العربية الليبية في جميع ربوع البلاد والتي زلزلت الأرض تحت أقدام كل التنظيمات الارهابية وأعوانهم .

وطمأن بن شتوان القائد العام المشير خليفة حفتر على سير العمل بكل جد بجميع الحقول والمواقع بفضل تأمين القوات المسلحة وحمايتها المستمرة.

وأكد بن شتوان استمرار دعم وتأييد شركة الخليج العربى للنفط للقيادة العامة في مجهودها لتحرير الوطن من أيدي التطرف والفساد وإعادة الأمن والأمان والاستقرار في كافة أرجاء الوطن. (وال – الرجمة)

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