مكافحة الهجرة: غالبية المتسولين ليسوا ليبيين

أكدت لجنة مكافحة التسول بمديرية أمن طرابلس، ضبط مجموعات كبيرة ممن يمتهنون التسول وإحالتهم للتحقيق، وإحالة المهاجرين غير الشرعيين منهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يقوم بترحيلهم، فيما يقوم الأخصائيون بإجراء بحوث اجتماعية عن المتسولين الليبيين، ودراسة أوضاعهم المالية، تمهيداً لوضع حلول لها.

ودعا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس المواطنين إلى المساهمة في الحد من هذه الظاهرة مؤكدا أن جل المتسولين غير ليبيين كما أن مساعدة الآخرين لها طرق محددة مشيرا إلى وجود جهات مسؤولة عن التبرعات، هي المخولة قانونياً واجتماعياً بإيصال هذه التبرعات لأصحابها المستحقين.

وأشار الجهاز إلى أن ظاهرة التسول في ليبيا ازدادت بشكل كبير، خصوصاً في شوارع العاصمة طرابلس مشيرا إلى أن التسول أصبح مهنة تقف ورائها عصابات.

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