مستشفى الجلاء يستقبل 563 مصابًا أثناء ذبح الأضاحي خلال العيد

أعلن مستشفى «الجلاء للجراحة والحوادث» استقباله 563 مُصابًا في أيام عيد الأضحى أثناء ذبح الأضاحي في مدينة بنغازي وضواحيها.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن الإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، مشيرةً إلى أن أغلب الإصابات في اليدين والرجل.

وأوضحت البرغثي أن الإصابات نتجت عن السكاكين والسواطير أثناء ذبح الأضاحي أو تقطعيها.

يذكر أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي استقبل العام الماضي 147 مُصابًا في أيام عيد الأضحى.

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