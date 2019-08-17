القيادة العامة تتواعد المعتدين على منازل ضباط القوات المسلحة في طرابلس

الرجمة 17 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة متابعتها عن قرب من خلال تقارير دورية فورية يتم رصدها لحملات الاعتقال والتعذيب وسرقة وحرق الممتلكات التي تطال المؤيدين للقوات المسلحة والضباط والعسكرين داخل طرابلس .

وأكدت القيادة العامة في بيان لها أنها ستُحاسب كل من تلوثت يداه وكان طرفاً في هذه الانتهاكات.

يشار إلى أنه قد تم الاعتداء على منازل عدد من الضباط والمؤيدين للقوات المسلحة من قبل مسلحي الوفاق اليومين الماضيين بعدة مناطق غرب وجنوب طرابلس تم خلال هذه الحملة سرقة محتويات المنازل واقتياد عدد من أقارب أصحابها إلى أماكن غير معلومة . (وال – الرجمة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال