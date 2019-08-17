الجيش يقصف رتلاً إرهابياً جنوب تراغن

لاتزال قوات الجيش الوطني تلاحق فلول الجماعات الإرهابية والإجرامية في الجنوب، حيث استهدفت مُقاتلات سلاح الجو، اليوم السبت، رتلا مُسلحاً بالقرب من منطقة معفن بالجنوب الشرقي لمنطقة تراغن.

وبحسب الإعلام الحربي كان الرتل المُستهدف يضم مجموعات من المرتزقة التشادية وأفراداً من مجلس شورى بنغازي.

واستهدفت مُقاتلات سلاح الجو أيضاً منطقة فنقل الواقعة في ضواحي مدينة مرزق وخلّفت خسائر كبيرة في الآليات لهذه المجموعات.

وبدورها، تستمر الوحدات العسكرية على الأرض بملاحقة هذه الفلول ومطاردتها إضافة إلى تأمين محيط منطقة مرزق وما جاورها.

وبشأن أوضاع محاور القتال بطرابلس، فقد أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مُشاة حدوث مناوشات بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق في منطقة الشوارع الأربعة عين زارة مع احتفاظ الجيش بمواقعه، فيما يشهد محور طريق المطار هدوءا حذرا.

وأكد اللواء 73 أن فرق الاستطلاع التابعة للقوات المُسلحة مُستمرة في رصد تمركزات المجموعات المسلحة بكافة المحاور.

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