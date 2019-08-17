التشيك تغلق سفارتها في طرابلس بسبب تردي الأوضاع الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، إغلاق سفارتها في العاصمة طرابلس بسبب تردي الوضع الأمني هناك.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته الإذاعة التشيكية، أنه «لا يوجد أي احتمال فوري لتحسن الأوضاع في طرابلس، ما اضطرها لإغلاق السفارة فيها، ونقل جدول الأعمال المقرر الذي سيتم تعزيزه لسفارتها في تونس للوفاء بالتزاماتها»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية (طرابلس).

وأشارت الوكالة إلى أن السفارة نقلت عملها فعليًا إلى تونس منذ أبريل 2015، وأبقت على عمل جزئي من طرابلس، لكنّ وزارة خارجيتها أعلنت، أمس الجمعة، الإغلاق التام للسفارة من طرابلس، بالنظر للوضع الأمني الحالي وعدم وجود أي احتمال فوري لتحسنه، حيث ستتولى السفارة التشيكية في تونس جدول الأعمال المقرر، والذي سيتم تعزيزه للوفاء بهذه الالتزامات.

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