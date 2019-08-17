ليبيا تفوز بالترتيب الأول بدورة الإصحاح البيئي في الصين

طرابلس-العنوان

أعلنت بلدية سوق الجمعة عن فوز فريق الإصحاح البيئي التابع لها في الدورة التدريبية حول الغاز الحيوي والطاقات البديلة وحماية البيئة التي نظمتها الصين على مدار شهرين.

وأوضحت البلدية عبر بيان نشرته الجمعة عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” أن الفريق الليبي المشارك الذي ترأسه مدير مكتب الإصحاح البيئي ببلدية سوق الجمعة محمد قريفة تحصل على المرتبة الأولى من بين عشر دول شاركت في البرنامج التدريبي.

يُشار إلى أن الدورة التدريبية حول الغاز الحيوي والطاقات البديلة وحماية البيئة مُمولة من قبل وزارة الاقتصاد الصينية بتنظيم من قبل معهد “بيوما”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية