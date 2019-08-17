أمن طرابلس: الوحدات المرورية تسهل وصول الطلاب للجان الامتحانات

قام رئيس قسم المرور والتراخيص اليوم السبت رفقة رؤساء الوحدات المرورية بزيارة تفقدية بهدف المتابعة الميدانية لجامعة طرابلس لتسهيل وصول الطلاب إلى اماكن الإمتحانات يوم غدً الاحد في الوقت المناسب حسبما أعلنت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

كما قام رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح بجولة تفقدية يوم أمس الجمعة داخل مقار اللجان وقاعات الامتحانات لمتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الجولة تهدف للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات النهائية لاستقبال الممتحنين من طلبة بلدية حي الأندلس.

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