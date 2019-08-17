إصابة طفل برصاصة من مسدس أثناء لهوه بأجدابيا

أصيب طفل يدعى عبدالنبي الزواوي برصاصة في الوجه أثناء لهوه بمسدس محلي في منزله بمدينة أجدابيا شرق البلاد.

وذكر مصدر طبي لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات نقل إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بأجدابيا وجرى تحويله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث حيث يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأضاف المصدر أن الرصاصة أصابت الطفل في أنفه وجبينه.

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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