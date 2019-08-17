صور …القائد العام يستقبل وفداً من مشائخ وأعيان وحكماء الزنتان

العنوان_الرجمة

قام مشائخ وأعيان وحكماء الزنتان رفقة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية بزيارة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشيرخليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة وذلك لتهنئته بعيد الأضحى المبارك وانتصارات القوات المسلحة في غرب البلاد وجنوبها.

وأكد الوفد وقوفهم التام خلف الجيش في حربه على الإرهاب والميليشيات الإجرامية، وسعيه لبناء الدولة المنشودة لكل الليبيين.

#القيادة_العامة.مشائخ وأعيان وحكماء الزنتان رفقة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي وأعضاء المجلس التسييري… Posted by ‎مكتب الاعلام – القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية‎ on Saturday, August 17, 2019

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