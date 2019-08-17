مشائخ الزنتان وآمر المنطقة العسكرية الغربية يلتقون حفتر

قام مشائخ وأعيان وحكماء الزنتان رفقة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية بزيارة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وبين مكتب الاعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن الوفد أكد وقوفه خلف الجيش في حربه على الإرهاب والميليشيات الإجرامية، وبنائه للدولة المنشودة لكل الليبيين كما قام بتهنئة حفتر بعيد الأضحى المبارك وانتصارات القوات المسلحة في غرب البلاد وجنوبها

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