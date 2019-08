قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن ما يجري في مدينة مرزق يعتبر كارثة إنسانية، مؤكدا دعم النواب للمؤسسة العسكرية التي تتعامل مع الجماعات المسلحة والعصابات التشادية التي مارست اعتداءاتها في المدينة.

وطالب السعيدي في تصريحات تليفزيونية، الحكومة المؤقتة بضرورة الإسراع في معالجة الوضع الإنساني في مرزق، والبدء في تنفيذ مشاريعها التنموية في الجنوب، وترجمة انتصارات الجيش بشكل حقيقي في كل مدن وقرى المنطقة.

