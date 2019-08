أعلنت منظمة أوبن آرمز أن السلطات الإيطالية سمحت بإنزال ثلاثة أشخاص ومرافق تم إجلاؤهم بشكل عاجل من السفينة التي تديرها المنظمة، بسبب ضعف حالتهم الصحية.

وذكرت المنظمة الإسبانية أن مئة وأربعة وثلاثين مهاجرا على متن سفينتها أنقذتهم الأسابيع الماضية قبالة السواحل الليبية ما زال مصيرهم مجهولا، مؤكدة أنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات للتنسيق مع الدول التي وافقت على استقبال المهاجرين.

