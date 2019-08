المتوسط

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بفرصة الحوار مع جميع الليبيين.

وبينت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نورلاند تولى مهامه كسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا في14 أغسطس، وذلك بعد ترشيحه من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وتأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكدت السفارة أن نورلاند يرحب بفرصة الحوار مع جميع الليبيين حتى الآن، معربا عن تقديره لفرصة تقديم نفسه لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وقائد الجيش خليفة حفتر كجزء من الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التواصل مع جميع الليبيين.

كما التقى السفير الأمريكي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمناقشة سبل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية في ليبيا.

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند يتطلع إلى مقابلة المزيد من الممثلين عن ليبيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة.

The post السفير الأمريكي يرحب بفرصة الحوار بين جميع الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية