أهالي مرزق يحتجون على أوضاعهم المعيشية

نظم أهالي مدينة مرزق، النازحين إلى بلدية وادي عتبة، وقفة احتجاجية اعتراضًا على سوء أحوالهم المعيشية، بعد نزوحهم من مدينتهم.

ووجه أهالي مدينة مرزق، نداء استغاثة أمس الجمعة إلى كل من المجلس الأعلى للقبائل الليبية، ومجلس اتحاد حكماء ليبيا، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمكونات الاجتماعية بالمدن، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ومنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الافريقي، يناشدونهم للنظر في وضعهم الإنساني الذي يعيشونه بعد نزوحهم من مدينتهم إثر الاشتباكات الدائرة بها، مطالبين الجهات المعنية في الداخل والخارج النظر في وضعهم الإنساني الذي يعيشونه.

وأثني أهالي مرزق خلال الوقفة على الجهود الطيبة التي قام بها سكان بلدية وادي عتبة واستضافتهم والتخفيف من معاناتهم ورغم الظروف المعيشية التي يعانونها.

