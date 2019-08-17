سلاح الجو يكثف من غاراته على مواقع الميليشيات والمرتزقة في عدة مواقع

قال آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن السيطرة الجوية في ليبيا باتت هامة في تأمين العمليات العسكرية.

العميد المحجوب أوضح في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أمس أن تكثيف الضربات الجوية في الفترة الأخيرة يعود لاستهداف من وصفها بالميليشيات والعصابات الإرهابية، كما أنها تقلل من الخسائر في صفوف الجيش، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية على الأرض مستمرة وأن بعض الأماكن والمناطق الجديدة سيطر عليها الجيش إلا أنه لم يعلن عنها بعد حفاظا على إتمام العملية بالكامل.

وأكد المحجوب على أنه لا توجد أدلة على استهداف أي مرافق مدنية، وأن كل عمليات الاستهداف كانت لمواقع الطائرات التركية المسيرة وبعض المناطق التي تواجدت فيها المليشيات.

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