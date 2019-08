المتوسط

التقى مشائخ وأعيان وحكماء الزنتان رفقة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وبين مكتب الاعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة أن الوفد أكد وقوفه خلف الجيش في حربه على الإرهاب والميليشيات الإجرامية، وبنائه للدولة المنشودة لكل الليبيين كما قام بتهنئة حفتر بعيد الأضحى المبارك وانتصارات القوات المسلحة في غرب البلاد وجنوبها

The post مشايخ الزنتان وآمر المنطقة العسكرية الغربية يلتقون حفتر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية