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داخلية الوفاق توجه هذه الدعوة لأولياء الأمور بشأن الامتحانات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قيام مديريات الأمن قامت بإعداد خطط أمنية بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة وبالتنسيق مع اللجنة العليا للامتحانات ومراقبي التعليم بالمناطق، لضمان سير عملية الامتحانات على أكمل وجه ليتمكن طلاب الشهادة الثانوية يوم غد الأحد من أداء الامتحانات بأمن.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أولياء الأمور إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التسبب في أية أعمال تشتت تركيز الطلبة مثل الوقوف أمام مقار الإمتحانات أو ركن المركبات الألية بطرق عشوائية مما يسبب الازدحام على الطرقات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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