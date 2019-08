مديريات الأمن تضع الخطط الأمنية اللازمة لسير الامتحانات

المتوسط

قامت مديريات الأمن بإعداد كافة الخطط الأمنية بمشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للامتحانات ومراقبي التعليم بالمناطق، لضمان سير عملية امتحانات الشهادة الثانوية على أكمل وجه ويسر ولكي يتمكن أبنائنا الطلبة من أداء امتحاناتهم بأجواء يسودها الأمن.

ودعت وزارة الداخلية أولياء الأمور الى التعاون التام مع رجال الأمن وعدم التسبب في أية عمال تشتت من تركيز الطلبة مثل الوقوف أمام مقار الامتحانات او ركن المركبات الألية بطرق عشوائية مما يسبب الازدحام على الطرقات.

