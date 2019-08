المتوسط

زارت لجنة من بعثة الأمم المتحدة مطار زوارة الدولي للتأكد من خلو المطار من أي مظاهر عسكرية.

وقامت اللجنة بالتجول داخل مرافق المطار والوقوف على الأضرار التي لحقت بالمهبط ومبنى هيئة السلامة الوطنية الذي يعد تحت الإنشاء.

وأكد المجلس البلدي وإدارة مطار زوارة الدولي إن المطار خالي من أي مظهر عسكري، مطالبا الأمم المتحدة باتخاد الاجراءات اللازمة وحماية المرافق المدنية وسلامة موظفي المطار.

