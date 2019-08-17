المسماري: سلاح الجو يفرض سيطرته الجوية على كامل التراب الليبي

ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قيام غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش بعمليات رصد واستطلاع لمنطقة زوارة خاصة في المطار ومحيطه تهدف لتحديد غرفة العمليات الخاصة بتسيير الطائرات التركية المسيّرة.

المسماري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد”الإماراتية إلى أنه بعد الحصول على المعلومات المؤكدة عن وجود طائرات مسيّرة وأطقم قتالية وفنية ومجموعات تسليح بمطار زوارة الذي من المفترض أن يكون مطاراً مدنياً وتحول بسلطة الميليشيات الإرهابية الإجرامية إلى قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة التي تستهدف القوات المسلحة غربي طرابلس تم وبشكل دقيق جداً تحديد الأهداف المطلوبة واتخاذ القرار بتدميرها حيث تم تدمير مخزنين اثنين يستعملان غرفة عمليات ولإخفاء الطائرات المسيرة وتم تدميرهما بشكل كامل في غارات جوية أمس الأول.

وأضاف المسماري أنه بعد تدمير الطائرات القتالية من طراز ميراج أف 1 وميج 23 وعدد من طائرات L39 التي كانت تقلع من مطار الكلية الجوية مصراتة أصبحت الميليشيات تعتمد على الطائرات التركية المسيّرة والتي أسقط الجيش تسع طائرات منها.

وأوضح أن قوات الجيش دمرت أعداداً أخرى من الطائرات التركية المسيّرة على الأرض ولكن المدد التركي مستمر للميليشيات الإرهابية،لافتاً إلى أن سلاح الجو يفرض سيطرته الجوية على كامل التراب الليبي خاصة بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية من طراز حصار أي التي تم نصبها في مصراتة.

الناطق باسم القيادة العامة شدد على أنه بعد تدمير طائرة الشحن التركية اليوشن L76 عقب هبوطها في مطار الكلية الجوية مصراتة التي كانت محملة بالأسلحة والذخائر القادمة من تركيا أصبحت خطوط الميليشيات الرئيسية مهددة من قبل القوات الجوية القادرة على تدمير أي طائرة أو سفينة تقوم بمحاولة لإمداد الميليشيات بالأسلحة والذخائر.

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