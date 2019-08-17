وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة: اليوم.. اعلان نتائج الشهادة الثانوية بالمنطقة الشرقية

أكدت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة أنها ستعلن مساء اليوم نتائج الشهادة الثانوية بالمنطقة الشرقية لعام 2019 / 2018 في ليبيا عبر منظومة النتائج الخاصة بالوزارة من خلال موقع http://natija.moel.ly .

وأعلنت وزارة التعليم التابعة للحكومة المؤقتة بنغازي في ادخال على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية للمنطقة الشرقية سيكون مساء اليوم السبت القادم الموافق 17/8/2019

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان سابق، أن موعد امتحانات الشهادة الثانوية 2019 الدور الثاني ستبدأ يوم 1/9/2019 .

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