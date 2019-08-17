وقفة احتجاجية لأهالي مرزق النازحين إلى بلدية وادي عتبة

نظم عدد من أهالي مدينة مرزق النازحين إلى بلدية وادي عتبة أمس وقفة احتجاجية، نظير سوء أحوالهم المعيشية، بعد نزوحهم من مدينتهم.

ووجه أهالي مرزق نداء استغاثة إلى كل من المجلس الأعلى للقبائل الليبية، ومجلس اتحاد حكماء ليبيا، والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والمكونات الاجتماعية بالمدن، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، ومنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي، ناشدوهم فيه النظر في وضعهم الإنساني الذي يعيشونه بعد نزوحهم من مدينتهم إثر الاشتباكات الدائرة فيها.

كما أثنى أهالي مرزق على الجهود التي قام بها سكان بلدية وادي عتبة واستضافتهم رغم الظروف المعيشية التي يعانونها.

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