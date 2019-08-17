السفير الأمريكي لدى ليبيا يرحب بفرصة الحوار مع جميع الليبيين

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها اليوم إن ريتشارد نورلاند تولى مهامه كسفير للولايات المتحدة في ليبيا في الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري، بعد ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

نورلاند رحب بحسب بيان السفارة الأمريكية بفرصة الحوار مع جميع الليبيين، معربا عن تقديره لفرصة تقديم نفسه لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كجزء من التواصل الموسع مع جميع الليبيين.

وأشار البيان إلى أن السفير الأمريكي التقى المبعوث الأممي غسان سلامة لمناقشة سبل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية في ليبيا.

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