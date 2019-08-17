مستشفى الجلاء: الاعتداء على العاملين وكسر زجاج قسم الأشعة

أعلنت مستشفى الجلاء بنغازي إيقاف العمل لساعات في قسم الأشعةX-rayبعد قيام مواطنين أمس الجمعة بكسر زجاج القسم والتعدي اللفظي على إحدى الفنيات بالقسم.

وأوضحت المستشفى عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إحدى فنيات قسم الأشعةX-rayتعرضت إلى السب والشتم عندما طلبت من بعض المواطنين الذين تكدسوا داخل الحجرة المخصصة لتصوير بالخروج والانتظار أمام القسم.

وبينت المستشفى أن المواطنين أعاقوا حركة الفنية حركتها أثناء تأدية عملها وقام أحدهم بتكسير زجاج بالقسم، مما اضطر لإيقاف العمل بالقسم لساعات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا