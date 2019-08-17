سيالة يبحث مع نظيره التركي اشتباكات طرابلس

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة التركي مولود جاويش أوغلو وذلك على هامش المشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبان بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر إقامة سيالة بالعاصمة السودانية الخرطوم تطورات اشتباكات العاصمة طرابلس وسبل وقفها كما تطرق الجانبان إلى الموقف الدولي وآليات العمل المشترك لبلورة موقف موحد ضد الاشتباكات والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من العائلات.

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