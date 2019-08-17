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لجنة أممية تتفقد مطار زوارة الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زارت لجنة من بعثة الأمم المتحدة مطار زوارة الدولي للتأكد من خلو المطار من أي مظاهر عسكرية.

ونشر المكتب الإعلامي لبلدية زوارة صورا للزيارة، وذكر أن اللجنة تجولت داخل مرافق المطار ووقفت على الأضرار التي لحقت بالمهبط ومبنى هيئة السلامة الوطنية نتيجة القصف.

وبحسب مكتب الإعلام، فإن البلدية طالبت الأمم المتحدة بضرورة اتخاد الإجراءات اللازمة ضد المعتدي وحماية المرافق المدنية وسلامة موظفي المطار.

وكان الجيش الوطني شن غارات جوية على مطار زوارة، الخميس، وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب في حديث لـ218، أن الغارات استهدفت طائرات مسيرة ومراقبة.

من جهته قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، الجمعة، إن الغارات استهدفت مستودعات بالمطار تأوي طائرات تركية مسيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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