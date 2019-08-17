“عمل الوفاق” تطالب موظفي “الثقافة” بتحديث ملفاتهم

طالبت وزارة العمل في حكومة الوفاق الموظفين بمراجعة مكاتب الثقافة بالبلديات المنتسبين اليها لتحديث ملفاتهم الوظيفية بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للهيئة العامة للثقافة والمكاتب الثقافية بالبلديات.

ودعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” الموظفين إلى إحضار 4 صور شخصية وشهادة ميلاد بالرقم الوطني حديثة، بالإضافة الى شهادة الحالة الجنائية وشهادة صحية، وإحضار المؤهل العلمي على أن يكون أصليا ومعتمدا من الجودة إلى رقم حساب مصرفي واسم المصرف إضافة إلى مباشرة عمل أو استمرارية عمل.

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