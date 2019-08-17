الدولار يرتفع أمام الدينار.. واليورو يخالف التوقعات

شهدت أسعار صرف الدولار واليورو أمام الدينار الليبي، اليوم السبت، في السوق السوداء للعملات، حالة من عدم الاستقرار.

وارتفع الدولار بمقدار قرش عن إغلاق يوم الخميس الماضي ليسجل بذلك قيمة قدرها 4.13 دنانير، بينما تداول التجار اليورو بـ4.55 دنانير لينخفض بمقدار خمسة قروش، ليخالف بذلك التوقعات بسبب تراجع الطلب عليه اليوم السبت على صعيد التحويلات الخارجية.

أما الذهب عيار 18 كسر فقد انخفض سعر الغرام منه، وتم بيعه في سوق المشير بطرابلس بـ144 دينارا.

أما على صعيد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية فقد ظلت مستقرة مع عودة التداولات اليوم للسوق السوداء وبيعت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ74 قرشا لليرة، منخفضة بذلك ما مقداره قرش واحد، أما الجنيه المصري فتم بيعه في سوق المشير بطرابلس عند 24 قرشا للجنيه، بينما بيع الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية بـ1.44 دينار.

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