نورلاند يبحث الأزمة الليبية مع سلامة

كشف السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن لقاء جمعه بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بحسب ما نشرت السفارة بصفحتها في “فيسبوك”.

وقالت السفارة إن نورلاند وسلامة بحثا سبل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية في ليبيا، مضيفة أن السفير التقى بوقت سابق قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، والداخلية فتحي باشاغا.

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند “يتطلع إلى مقابلة المزيد من الممثلين عن ليبيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة”، مؤكدة ترحيبه بفرصة الحوار مع جميع الليبيين.

يذكر أن نورلاند تولى مهامه كسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا يوم 14 أغسطس الجاري، وذلك بعد ترشيحه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

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