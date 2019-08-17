القائد العام يستقبل وفد من مشايخ وأعيان الزنتان رفقة اللواء ادريس مادي

الرجمة 17 أغسطس 2019 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة وفد من مشايخ وأعيان وحكماء الزنتان رفقة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وهنأ السادة الحضور القائد العام بعيد الأضحى المبارك، وانتصارات القوات المسلحة في غرب البلاد وجنوبها مؤكدين وقوفهم التام خلف الجيش في حربه على الإرهاب والميليشيات الإجرامية، وبنائه للدولة المنشودة لكل الليبيين . (وال – الرجمة) ع ع

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