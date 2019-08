المتوسط

تفقد رئيس لجنة الإشراف والمتابعة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق “محمد العتوق” رفقة رئيس لجنة إدخال البيانات بالوزارة “فاضل بن سعد ” بعض مقار لجان الامتحانات بطرابلس المركز ، وذلك للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية والإطلاع على مدى جاهزية مقار اللجان والقاعات الامتحانية لإستقبال الطلبة المتقدمين لأداء هذه الإمتحانات.

وشملت الزيارة مدرسة علي وريث والمدارس الواقعة في نطاق طرابلس المركز التي ستستقبل طلاب بلدية حي الأندلس.

وأشاد رئيس اللجنة العليا بالمجهودات المبذولة من قبل اللجان وحرصهم على نجاح سير هذه الامتحانات.

The post رئيس لجنة المتابعة بتعليم الوفاق يتفقد مقار لجان الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية