العتوق : ننتظر انطلاق الامتحانات

أكد “محمد العتوق” رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الاخبارية أن الخطة التنفيذية لمتابعة الامتحانات والتي أعدت منذ فترة سابقة من خلال الاجتماعات الخاصة بالمتابعة والإشراف على سير الامتحانات دخلت اليوم حيز التنفيذ .

وأضاف العتوق أن الجنة العليا للامتحانات شكلت عشرة لجان نوعية للإشراف والمتابعة لكي تسير الامتحانات وفق ما خطط له من قبل الوزارة منها لجان انتهى عملها وهناك لجان سيبدأ عملها الان مع بداية اول امتحان يوم غد الأحد وهي لجان عملها راحة الطالب لكي يسير الامتحان بكل سلاسة.

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