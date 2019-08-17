اخبار ليبيا الان

بعثة الأمم المتحدة: تأكدنا من عدم وجود أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول: «بعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة»، وفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك