بعثة الأمم المتحدة: تأكدنا من عدم وجود أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول: «بعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة»، وفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا