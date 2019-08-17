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فنية بمستشفى الجلاء بنغازي تتعرض للسب من قبل مواطنين

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
تعرضت إحدى فنيات قسم الأشعة بمستشفى الجلاء للجراحة و الحوادث بنغازي بعد ظهر أمس الجمعة للسب والشتم.
وأوضحت المستشفى عبر صفحتها على فيسبوك أن الفنية تعرضت للسب عندما طلبت من بعض المواطنين الذين تكدسوا داخل الحجرة المخصصة لتصوير بالخروج والانتظار أمام القسم ، موضحة أنهم أعاقوا حركتها أثناء تأدية عملها.
ولفتت المستشفى إلى أن أحد المواطنين قام بتكسير الزجاج بالقسم، مما اضطر لإيقاف العمل بالقسم لساعات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هذه ليست ببنغازي انما في عيادات خاصة تتقاضي الأموال من المواطنين دون علاجهم فقط لسلب اموالهم –

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