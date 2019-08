فنية بمستشفى الجلاء بنغازي تتعرض للسب من قبل مواطنين

المتوسط

تعرضت إحدى فنيات قسم الأشعة بمستشفى الجلاء للجراحة و الحوادث بنغازي بعد ظهر أمس الجمعة للسب والشتم.

وأوضحت المستشفى عبر صفحتها على فيسبوك أن الفنية تعرضت للسب عندما طلبت من بعض المواطنين الذين تكدسوا داخل الحجرة المخصصة لتصوير بالخروج والانتظار أمام القسم ، موضحة أنهم أعاقوا حركتها أثناء تأدية عملها.

ولفتت المستشفى إلى أن أحد المواطنين قام بتكسير الزجاج بالقسم، مما اضطر لإيقاف العمل بالقسم لساعات.

