المتوسط

أعلن مُستشفى الجلاء بنغازي أن الأطباء استقبلوا خلال أيام عيد الأضحى المُبارك (563) مُصاباً أثناء ذبح و التقطيع الأضاحي بمدينة بنغازي و ضواحيها.

وكانت الإصابات في اليدين أغلبها بسيطة وحالتا إيواء بأحد أقسام المُستشفى، نتيجة استخدام السكاكين والسواطير.

