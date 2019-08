وفاة طفلة بعد يوم واحد من لدغة عقرب في الكفرة

المتوسط

توفيت طفلة بعد مرور يوم واحد من لدغة عقرب لها بمحل إقامتها في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وحاول أطباء مستشفى الكفرة، إنقاذ حياة الطفلة جنات إبراهيم وإعطاءها الأمصال والعلاج، لكن الطفلة فارقت الحياة. وتعتبر هذه الطفلة الثانية التي توفيت نتيجة لدغ العقارب خلال شهرين في الكفرة.

وقالت مصادر محلية بالكفرة إن «العقارب تنتشر هذا العام بشكل كبير جدًّا عن الأعوام الماضية».

وأضافت المصادر أن الطفلتين تعرضتا للدغ في منزليهما، بالرغم من مكافحة أهالي الكفرة العقارب برش السموم وسكب الزيت المحروق في الأرض خلف أسوار المنازل، إلا أن المناخ الصحراوي في المدينة يساعد على انتشارها.

