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وفاة طفلة بعد يوم واحد من لدغة عقرب في الكفرة

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
توفيت طفلة بعد مرور يوم واحد من لدغة عقرب لها بمحل إقامتها في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.
وحاول أطباء مستشفى الكفرة، إنقاذ حياة الطفلة جنات إبراهيم وإعطاءها الأمصال والعلاج، لكن الطفلة فارقت الحياة. وتعتبر هذه الطفلة الثانية التي توفيت نتيجة لدغ العقارب خلال شهرين في الكفرة.
وقالت مصادر محلية بالكفرة إن «العقارب تنتشر هذا العام بشكل كبير جدًّا عن الأعوام الماضية».
وأضافت المصادر أن الطفلتين تعرضتا للدغ في منزليهما، بالرغم من مكافحة أهالي الكفرة العقارب برش السموم وسكب الزيت المحروق في الأرض خلف أسوار المنازل، إلا أن المناخ الصحراوي في المدينة يساعد على انتشارها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • سبب تكاثر العقارب في ليبيا والأفاعي – هو نقص في الصقور والطيور الجارحة في ليبيا – وهذا سببه هو البحث عن الصقور وصيدهم للعب والجهل يجب إطلاق كل الطيور المجنحة الجارحة والصقور والنسور في الصحراء دون قيود او ربط في الأرجل لهذا خلقها الله ومنع الصيد في الصحراء – قال الله تعالى في كتابه العظيم ( وماخلقناكم عبثا ) –
    ( وما خلفنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) صدق الله العظيم

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