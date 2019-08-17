البعثة الأممية: لا وجود عسكريا بمطار زوارة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن “بعثة التقييم” التي أرسلتها إلى مطار زوارة توصلت إلى عدم وجود أي أصول أو منشآت عسكرية في المطار، وذلك بعد تفحصها منشآت المطار وجميع المباني المجاورة.

وقالت البعثة في بيان، مساء السبت، إن تقييمها كان بأنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري لمطار زوارة وهو منشأة مدنية.

وجددت البعثة إدانتها للهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي على مطار زوارة، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار، وفق بيان البعثة.

وأكدت أنها “ستقوم بمشاطرة المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال زيارة مطار زوارة اليوم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، كما فعلت مع التقييمات التي أجرتها البعثة في أعقاب حوادث أخرى مماثلة”.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن أي هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية