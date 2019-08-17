غرفة عمليات الكرامة تنشر آخر مستجدات العمليات العسكرية غرب ليبيا

العنوان_طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت عددا من تجمعات الميليشيات الإرهابية التابعة للفواق في أماكن عدة ومواقع مختلفة.

وأوضح المركز أن الغارات جاءت بالتنسيق بين القوات الجوية وقواتنا البرّية رصد التجمعات وتحركات المليشيات كافة.

وبيّن المركز في بيان له أنه تم استهداف ميليشيات المدعو “جويلي” التي حاولت دعم ميليشيات الزاوية في غريان، التي تكبدت خسائر كبيرة يوم الأمس بين قتلى وجرحى امتلأت بهم مستشفيات مدينة غريان والزاوية، تحت حراسة أمنية مشددة.

وتابع البيان أنه تم استهداف مواقع في مدينة زوارة توجد فيها ميليشيات جهوية من مصراتة وزليتن والخمس، وعناصر من مليشيا شورى بنغازي الإرهابية التي تم اقحامها في عدد من المحاور، واستهدفت القوات الجوية محيط مدينة غريان بعدد من الضربات المباشرة لمتركزات الميليشيات، ووقعت عدد من المواجهات الميدانية في أكثر من محور بعد تمهيد جوي لطائرات الدعم الناري المباشر.

وفي سياق ليس ببعيد، أضاف المركز أنه تم استهداف عدد من التحركات لمجموعات مسلحة من ميليشيات المعارضة التشادية في محيط المدينة، التي تسميها ما يعرف بحكومة الوفاق غير شرعية بقوة حماية الجنوب

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