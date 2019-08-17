“الهيئة الفزانية”.. حقيقة المبادئ والأهداف

قال عضو الهيئة الفزانية السنوسي إسماعيل إن الهيئة المنبثقة حديثاً والتي عقدت أول اجتماع تشاوري لها في تمنهنت، تضم أسماء من مختلف المكونات الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية وقد انبثقت من أثر معاناة أهل فزان.

ونفى إسماعيل لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، الذي ناقش أسباب وبواعث إعلان الهيئة الفزانية في وقت تشهد فيه البلاد انقساماً حاداً وحروباً عاصفة، أن تكون الهيئة قد أقيمت بالتكفل بكل شيء يخص أهل فزان، موضحا أنها عبارة عن جماعة ضغط على الحكومات وتحاول أن تكون عنوانا لمجتمع فيه كوادر وشيوخ ونشطاء من فزان.

وأضاف السنوسي إسماعيل أن الهيئة المنبثقة حديثاً ستحاول تنسيق الجهود بين أهالي المنطقة الجنوبية وهي على استعداد للتواصل مع كل المؤسسات الموجودة في الحكومتين المؤقتة والوفاق لأجل سد حاجات أبناء المنطقة الجنوبية وتخفيف معاناتهم الكبيرة التي تفاقمت جداً خلال السنوات الماضية.

ونفى السنوسي أن تكون هناك أي نوايا لتكريس الحكم الفدرالي أو أي نوايا أخرى لها علاقة بالتقسيم، مشدداً على وحدة التراب الليبي وتماسك المكونات الاجتماعية والثقافية.

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