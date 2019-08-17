هكذا فضّل الرئاسي “الأجنبي على الوطني”

مدير عام الشركة العامة للورق والطباعة محمد زياد لقناة “218”، أن المجلس الرئاسي أعطى الإذن لوزارة التعليم لطباعة الكتب في الخارج لهذا الموسم (2019- 2020).

وقال زياد إن شركته قامت بطباعة الكتب المدرسية للدولة في الموسم 2017/2018 بقيمة بلغت 29 مليون دينار، مضيفا أن “الرئاسي” قرر طباعة الكتب في الخارج رغم منافسة أسعار الطباعة المحلية لنظيرتها في الخارج.

وأشار زياد إلى أن الشركة العامة للورق والطباعة بحاجة إلى 12 مليون دينار لتطوير أعمالها، و7 ملايين دينار لشراء معدات، و5 ملايين دينار لشراء الورق وقطع غيار للصيانة.

ولفت إلى أن المؤسسات الليبية تطبع سنويا كتبا بقيمة 77 مليون دينار خارج ليبيا، مبينا أن الشركة طلبت من “الرئاسي” تسييل ميزانياتها لكنه رفض دون توضيح أو تعليق.

وبيّن أن الشركة عجرت عن تغطية مرتبات 500 موظف يعملون فيها، لافتا إلى أن الشركة تملك 9 مطابع في ثلاثة فروع بعموم ليبيا.

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