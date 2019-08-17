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وفد من الزنتان يؤكد الوقوف خلف الجيش الوطني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وفد من مشائخ وأعيان وحكماء الزنتان رفقة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان، اليوم السبت، إن الوفد هنّأ حفتر بعيد الأضحى المبارك وانتصارات القوات المسلحة في غرب البلاد وجنوبها، مؤكدين وقوفهم التام خلف الجيش في حربه على الإرهاب والجماعات المسلحة، وبنائه للدولة المنشودة لكل الليبيين.

يشار إلى أن وفدا من مدينة الزنتان إضافة إلى اللواء مادي، التقوا الخميس، رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الذي تعهد بتقديم كافة الدعم لبلدية الزنتان، والعمل على تذليل كافة الصعاب أمامها وتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية ومشاريعها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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