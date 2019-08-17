المسماري: تحصلنا على معلومات عن وجود طائرات مسيرة وأطقم قتالية بمطار زوارة

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قيام غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش بعمليات رصد واستطلاع لمنطقة زوارة، خاصة في المطار ومحيطه، بهدف تحديد غرفة العمليات الخاصة بتسيير الطائرات التركية المسيرة.

وأضاف المسماري في تصريح لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه بعد الحصول على المعلومات المؤكدة عن وجود طائرات مسيرة وأطقم قتالية وفنية ومجموعات تسليح بمطار زوارة، الذي من المفترض أن يكون مطارا مدنيا وتحول بسلطة الميليشيات الإرهابية الإجرامية إلى قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة التي تستهدف القوات المسلحة غربي طرابلس، تم وبشكل دقيق جدا تحديد الأهداف المطلوبة واتخاذ القرار بتدميرها، ومن بينها مخزنان اثنان يستعملان كغرف عمليات ولإخفاء الطائرات المسيرة، تم تدميرهما بشكل كامل في غارات جوية أمس الأول.

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