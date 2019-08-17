احتفالية فنية ترفيهية وسط معاناة ومكابدة يوميات الحياة لاهالي زلة
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احتفالية فنية ترفيهية وسط معاناة ومكابدة يوميات الحياة لاهالي زلة
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زلة والرجبان وتراغن بطنان تمسة مسلاتة الربانية – عبارة عن مناطق يهودية ومعهم يفرن في معابد اليهود في ليبيا وهو مكان للارهابيين -الملثمين . قطاع الطرق ومخربين الشبكات الكهربائية في ليبيا . بالمروحيات المسلحة يتم رش هذه المناطق رشا جيدا – ثم التعبءة واللحاق بالرالي في الصحراء وتصفية الصيادين والعابثين هناك – قبل وصولهم لطرابلس العاصمة .
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