اخبار ليبيا الان

احتفالية فنية ترفيهية وسط معاناة ومكابدة يوميات الحياة لاهالي زلة‎

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

احتفالية فنية ترفيهية وسط معاناة ومكابدة يوميات الحياة لاهالي زلة‎

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • زلة والرجبان وتراغن بطنان تمسة مسلاتة الربانية – عبارة عن مناطق يهودية ومعهم يفرن في معابد اليهود في ليبيا وهو مكان للارهابيين -الملثمين . قطاع الطرق ومخربين الشبكات الكهربائية في ليبيا . بالمروحيات المسلحة يتم رش هذه المناطق رشا جيدا – ثم التعبءة واللحاق بالرالي في الصحراء وتصفية الصيادين والعابثين هناك – قبل وصولهم لطرابلس العاصمة .

    رد