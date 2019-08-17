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اللجنة الفرعية للامتحانات ببني وليد تبحث الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات ببلدية بني وليد صباح اليوم الاستعدادات لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.
وبحسب مراسل قناة ليبيا في المدينة فقد تناول الاجتماع الرابع الذي عقد بمقر الإدارة العامة لجامعة بني وليد تحديد أربع لجان موزعة على الكليات والمعاهد العليا بالمدينة، وتوزيع الطلبة عليها وفق القدرة الاستيعابية لكل منها.
كما بحث الاجتماع آلية نقل وتسليم أوراق الأسئلة واستلام نماذج الإجابة، والعمل على توفير الإمكانيات المتاحة كافة بغية تأدية الامتحانات في ظروف مناسبة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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