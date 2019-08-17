محاضرة نظمها المركز الطبي بالمنطقة حول مرض السكري

نظمت إدارة المركز الطبي بمدينة راس لانوف محاضرة تثقيفية عن مرض السكري ألقاها الدكتور أحمد عبد القادر أخصائي السكر والغدد.

وتضمنت المحاضرة تعريفا بالمرض وتاريخ اكتشافه، وشرح طرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه أثناء الإصابة به، كما تم خلالها شرح العديد من الملاحظات في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة لمرض السكري.

هذا وحضر المحاضرة عدد من الأطباء بالمركز الطبي راس لانوف وعدد من عناصر الطاقم الطبي المساعد من الممرضات، وكذلك عدد من المصابين بالمرض، وتأتي هذه المحاضرة في إطار برنامج التعاقد مع الهلال الأحمر في تسيير عمل المرافق الصحية بمنطقة راس لانوف.

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