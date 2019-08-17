مليشيات الوفاق تجرف الطرق العام المؤدي إلى ترهونة

العنوان_

أقدمت ميليشيات حكومة الوفاق على حفر وجرف الطريق العام المؤدي إلى مدينة ترهونة في محاولة لعرقلة تقدم القوات المسلحة العربية الليبية التي جاءت لتخليص العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

واستنكر شباب وأهالي ومشايخ مدينة ترهونة هذه الجريمة التي قامت بها المليشيات الاجرامية التي ستترتب عليها عواقب سيئة تؤثر على سكان مدينة ترهونة.

وسيعاني المرضى والمسافرون من هذا التصرف الإجرامي التي أقدمت عليه المليشيات للضغط على أهالي مدينة ترهونة، وذلك لمساندتها القوات المسلحة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة.

واكد أهالي مدينة ترهونة أن هذه الخطوة لن تثني سكان المدينة عن مواصلة دعمهم وتأييدهم لعملية طوفان الكرامة التي انطلقت قبل أشهر لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على مؤسسات الدولة وتقوم بعمليات الخطف والقتل والابتزاز.

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